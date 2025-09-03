Cantautor de Chacabuco se presenta en la ex Escuela de Mecánica de la Armada

Actividad de las Madres de Plaza de Mayo línea fundadora.
Un cantautor de Chacabuco se presentará este sábado como cierre de una jornada organizada por la línea fundadora de las madres de Plaza de Mayo que se desarrollará en la ex Escuela de Mecánica de la Armada.
Volver a Chacabuquero.
Marcelo Ferrer se presentará al cabo de la "Caravana Poética" que comenzará a las 17.00 en avenida del Libertador 8151 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
A lo largo de la caminata se leerán poesías que escribieron desaparecidos por la última dictadura militar y también otros de autores como Lima Quintana y Eduardo Galeano. Los intérpretes serán Oscar Naya y Felipe Foppiano.
Luego cantará Marcelo Ferrer.
