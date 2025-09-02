martes, 2 de septiembre de 2025

Video: Queja de un vecino de un barrio

 


De noche.

Un vecino compartió machacado un video para mostrar lo que ocurre en su barrio por las noches. 



Se mostró en imágenes en la cuadra donde vive solamente hay una luminaria pública. 

Este es el video:



