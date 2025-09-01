Joven hospitalizada

Familiares y amigos.
Desde hace unos días familiares y amigos están pidiendo cadenas de oración y ayuda para una joven que está internada.
Volver a Chacabuquero.
Es oriunda del partido de Chacabuco y está en un centro médico de Junín.
Familiares y amigos han comentando que sufrió lesiones en un accidente de moto.
Es de apellido Giménez.
En la últimas horas se comenzó a vender una rifa para reunir fondos para ayudar a la familia con gastos post operatorios.
Registro. Por otro lado se conoció que el registro de lluvia final de los bomberos voluntarios marcó 92 milímetros para la ciudad de Chacabuco.
