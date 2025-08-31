"Estamos con el agua en la puerta de la casa"

Nota pedida.
Por favor hagan visibilizar en la situación que vivimos cada vez que llueve en nuestro barrio calle Fuerza Aérea entre Cervantes y Mitre, por no tener cunetas y desagües como corresponden, llueve y se nos inunda la cuadra ya no sabemos mas de qué manera pedir la solución.
Volver a Chacabuquero.
Cada vez que llueve estamos con el agua en la puerta de casa y tenemos que poner bolsas de arena en la puerta.
Ni en campaña se acercan para darnos una solución. Estamos cansados de hacer reclamos y que no nos escuchen.
Reclamos anteriores: 13429 - 13507 - 13534 - 13545 - 13613 – 13682 – 13691.
Firma:
Uriel
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Susto en una vivienda en medio de la tormenta de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Alerta: novedades para Chacabuco y la zona
- Registro de lluvia de las últimas horas en Chacabuco
- Desde la Rural de Chacabuco se lanzaron críticas para la política hacia el Campo en Argentina
- Golía participó en la inauguración de la Expo Rural de Chacabuco
- Descuentos y reintegros de CuentaDNI en septiembre
- Altercados en la noche de Chacabuco: una mujer fue trasladada al Hospital
- Incidente vial en el centro de Chacabuco
- El PJ de Chacabuco decidió donde cerrará la campaña de Fuerza Patria
No hay comentarios:
Publicar un comentario