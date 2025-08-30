Registro de lluvia de las últimas horas en Chacabuco

Esta noche.
Los Bomberos Voluntarios de Chacabuco dieron a conocer el primer registro de lluvia de este sábado marcado por lo que sería en teoría la tormenta de Santa Rosa.
Volver a Chacabuquero.
Según lo he informado a Chacabuquero, hasta el momento se contabilizaron 12 milímetros de agua.
Las precipitaciones comenzaron poco después de las 15 en chacabuco y hasta el momento no se han detenido.
Solamente se supo que un vehículo terminó en una cuneta en inmediaciones de Rocha y Conte Veronelli
