sábado, 30 de agosto de 2025

Registro de lluvia de las últimas horas en Chacabuco

 


Esta noche.

Los Bomberos Voluntarios de Chacabuco dieron a conocer el primer registro de lluvia de este sábado marcado por lo que sería en teoría la tormenta de Santa Rosa. 



Volver a Chacabuquero.

Según lo he informado a Chacabuquero, hasta el momento se contabilizaron 12 milímetros de agua.

Las precipitaciones comenzaron poco después de las 15 en chacabuco y hasta el momento no se han detenido. 

Solamente se supo que un vehículo terminó en una cuneta en inmediaciones de Rocha y Conte Veronelli


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Desde la Rural de Chacabuco se lanzaron críticas para la política hacia el Campo en Argentina

- Golía participó en la inauguración de la Expo Rural de Chacabuco

- Descuentos y reintegros de CuentaDNI en septiembre 

- Altercados en la noche de Chacabuco: una mujer fue trasladada al Hospital

- Incidente vial en el centro de Chacabuco

- El PJ de Chacabuco decidió donde cerrará la campaña de Fuerza Patria

Todavía se habla de esto:

- Alerta: empeora el pronóstico para Chacabuco y la zona

- Video: Queja de un vecino por lo que pasa los desagües de un barrio

- Corre el TC2000 a 50km de Chacabuco: precio de entradas y horarios

- Choque en el acceso a Chacabuco

- Entrega en el Corralón municipal

- Daño en una vivienda de Chacabuco

- Los ganadores del sorteo de la rifa de los bomberos de Chacabuco 

- Judiciales de Chacabuco:

-Citaciones del Juzgado

- Declaración de quiebra

- Necrológicas II

- Necrológicas I

- Demorado por agredir a la pareja en un barrio de Chacabuco

- Se fue de la casa 10 minutos y le robaron



on
Labels: , ,

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)