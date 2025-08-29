Demorado por agredir a la pareja en un barrio de Chacabuco

Esta noche.
Un vecino de 32 años fue demorado esta noche acusado de agredir a su pareja en una vivienda.
Volver a Chacabuquero.
El sujeto fue aprehendido por la policía luego que se constatara la situación violenta.
La mujer, de 29 años, fue trasladada al Hospital para recibir atención médica.
Al parecer recibió golpes de puño y también le arrojaron una caja de herramientas.
Ocurrió en inmediaciones de Correa y Almafuerte.
La policía lleva lugar a raíz de llamados de vecinos que dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Se fue de la casa 10 minutos y le robaron
Todavía se habla de esto:
- Expo Rural: se puede ir en colectivo desde el centro de Chacabuco
- Bomberos de Chacabuco convocados por el incendio de un vehículo en la ruta
- Más detalles sobre los allanamientos en Chacabuco
- Pavimento dañado en un sector de Chacabuco
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- "He pedido asistencia sin obtener respuesta"
- Hallazgo en un lugar alejado del centro de Chacabuco
- Allanamientos para secuestrar motos en Chacabuco
- Video: Jóvenes apedrean la casa de una vecina
- Los ganadores del sorteo de la Asociación Maximo Gil de Chacabuco
- Incidentes en un barrio de Chacabuco en medio de la noche
- "Expedientes no contestados y pedidos de audiencia sin respuesta"
No hay comentarios:
Publicar un comentario