"He pedido asistencia sin obtener respuesta"

Nota pedida de una vecina de Chacabuco.
Desde hace varias semanas estoy pidiendo asistencia en la Subsecretaría de Salud Mental y en el Hospital de nuestra ciudad, pero hasta el momento no he obtenido ninguna respuesta ni solución, a pesar de tratarse de un tema urgente.
Volver a Chacabuquero.
La Salud Mental debe ser tomada con la misma seriedad y prioridad que cualquier otra área de la salud. La falta de respuesta no solo agrava la situación personal, sino que refleja una desatención que impacta en toda la comunidad.
Es fundamental que se actúe con responsabilidad y compromiso, porque cada día que pasa sin respuesta significa más sufrimiento para quienes necesitan ayuda. La Salud Mental no puede seguir siendo relegada ni ignorada.
Firma:
F.
El firmante pidió anonimato en la publicación de la nota. Previamente se identificó ante Chacabuquero.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Hallazgo en un lugar alejado del centro de Chacabuco
- Allanamientos para secuestrar motos en Chacabuco
- Video: Jóvenes apedrean la casa de una vecina
- Los ganadores del sorteo de la Asociación Maximo Gil de Chacabuco
- Incidentes en un barrio de Chacabuco en medio de la noche
- "Expedientes no contestados y pedidos de audiencia sin respuesta"
Todavía se habla de esto:
- "Expedientes no contestados y pedidos de audiencia sin respuesta"
- Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona
- Conflicto en un barrio de Chacabuco por un animal
- El Tribunal de Trabajo de Chacabuco incorpora peritos
- Conductor accidentado en la zona de quintas de Chacabuco
- "Pedimos una solución para este problema de Chacabuco"
- Accidente en el mediodía de Chacabuco
- La Cultura de Chacabuco está de luto
- Policonsultorio de IOMA en Chacabuco: atención médica sin copagos
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Dieron a conocer un robo en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario