La Cultura de Chacabuco está de luto

El fallecimiento del ex director de Cultura Domingo Rafael Barrientos tuvo repercusiones este miércoles en todo el partido de Chacabuco.
Se suspendió la actividad en las distintas oficinas vinculadas a la cartera de cultura.
Solamente se mantuvo en funcionamiento el Teatro Italiano dado que el lugar es sede de un encuentro de Educación inicial organizado por la provincia de Buenos Aires.
No obstante en señal de duelo en el frente del teatro se colocó un lazo color negro.
Barrientos falleció a los 81 años luego de una vida dedicada al teatro independiente.
