El Tribunal de Trabajo de Chacabuco incorpora peritos

Comunicado
El Tribunal de Trabajo Nro. 1 con asiento en la Ciudad de Chacabuco (Departamento Judicial de Junín) integrado por los Dres. Pablo M Mases, Roberto M Yannibelli y Javier A Bertolotti, con Secretaria a cargo de los Dres Lucas Gargaglione y Víctor Adrián Maldonado, informa que a partir del 1º de Septiembre del corriente año hasta el último día hábil de dicho mes (30/09) se procederá a la apertura de la inscripción para acceder al registro de Auxiliares de la Justicia (lo que comprende a peritos contadores, psicólogos, calígrafos, médicos e ingenieros).
Se pone en conocimiento que la inscripción de los profesionales que estén interesados en acceder al listado con el cual se efectuarán los sorteos para Nombramientos de Oficio para actuar durante el año 2026, se deberá realizar ante:
a) Los Colegios y los Consejos Profesionales respectivos;
b) en su caso de no existir órgano de colegiación o asociación reconocida legalmente en el ámbito Provincial, los interesados podrán inscribirse en la sede del Tribunal, sita en calle 9 de Julo N° 24 de este medio; en el horario de 8:00 a 14.:00 horas, allegando la documentación necesaria y la certificación expedida por la Suprema Corte de Justicia donde surja que no registra sanciones vigentes.
Se hace saber que toda persona que realice la inscripción deberá tener domicilio electrónico habilitado.
Las listas se darán a publicidad mediante su fijación en la Mesa de Entradas del Tribunal, por el término de cinco (5) días, a partir del 5 de noviembre de cada año. La impugnación de las listas se hará dentro de los tres (3) días hábiles subsiguientes a la finalización del periodo de publicidad (conf. art. 15 Anexo I de la Ac. 2728 de la S.C.B.А.).
Se deja constancia que la presente convocatoria se realiza en el marco de lo dispuesto por el artículo 3 del Anexo I de la Acordada 2728 de la S.C.B.A. (texto según Ac. 3229)
Chacabuco, 27 de agosto de 2.025
