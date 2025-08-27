miércoles, 27 de agosto de 2025

"Pedimos una solución para este problema de Chacabuco"

 


Nota pedida.

Quiero solicitar por este medio, si por favor pueden hacer llegar a las autoridades correspondientes, la falta de regadores y badenes en Alsina continuación, camino a la escuela 26.



Es terrible la tierra que hay y que levantan los vehículos que circulan a altas velocidades, siendo esto un peligro ya que hay niños y adolescentes que van a la escuela primaria y secundaria.

Ya se hizo hace un largo tiempo el pedido de badenes, y según tengo entendido hasta el momento no hubo respuestas o al menos no se hizo la colocación de los ya nombrados.

Firma:

Jaquelina


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

