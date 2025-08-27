"Pedimos una solución para este problema de Chacabuco"

Nota pedida.
Quiero solicitar por este medio, si por favor pueden hacer llegar a las autoridades correspondientes, la falta de regadores y badenes en Alsina continuación, camino a la escuela 26.
Volver a Chacabuquero.
Es terrible la tierra que hay y que levantan los vehículos que circulan a altas velocidades, siendo esto un peligro ya que hay niños y adolescentes que van a la escuela primaria y secundaria.
Ya se hizo hace un largo tiempo el pedido de badenes, y según tengo entendido hasta el momento no hubo respuestas o al menos no se hizo la colocación de los ya nombrados.
Firma:
Jaquelina
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- El Tribunal de Trabajo de Chacabuco incorpora peritos
- Conductor accidentado en la zona de quintas de Chacabuco
- Accidente en el mediodía de Chacabuco
- La Cultura de Chacabuco está de luto
- Policonsultorio de IOMA en Chacabuco: atención médica sin copagos
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Dieron a conocer un robo en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Incendio de un vehículo en la ruta, cerca de Chacabuco
- Chocó y se fue en la tarde de Chacabuco
- Piden reabrir la partidaria municipal
- Luces LED en las localidades
- Incidentes en la tarde de Chacabuco
- Personas citadas por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Despedida paisana para un fallecido
- Misa en memoria de una vecina de Chacabuco
- Violento choque en una avenida de Chacabuco
- Fue a ver a Milei pero se quedó afuera
No hay comentarios:
Publicar un comentario