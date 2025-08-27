miércoles, 27 de agosto de 2025

Policonsultorio de IOMA en Chacabuco: atención médica sin copagos

 


Detalles.

Este mediodía se inauguró el Policonsultorio de IOMA en Chacabuco.

Se trata de un emprendimiento de la firma Equilibrium de Chivilcoy que funciona en Primera Junta y Zapiola.



Habrá atención médica sin copagos en distintas especialidades que van desde nutrición hasta cirugía.

En el caso de oftalmología, se brindará atención a los afiliados de PAMI. 

A medida que pase el tiempo se sumarán otras obras sociales. 

El policonsultorio forma parte de la Red de la Asociación civil de Establecimientos Ambulatorios y policonsultorios privados que cuenta con  más de 300 integrantes en toda la provincia.

Según lo informado, se atenderá a afiliados de toda la región de lunes a viernes hasta las 17.00.

Contacto:

Fijo: 2352471720

WhatsApp: 2352448014

Los turnos se gestionan a través de la aplicación móvil de IOMA o en el lugar.

Se remarcó que no hay que pagar ninguna suma de dinero complementaria. 

En la inauguración participaron representantes del gobierno municipal y de sindicatos que nuclean a distintos sectores de los empleados públicos.


