Policonsultorio de IOMA en Chacabuco: atención médica sin copagos

Este mediodía se inauguró el Policonsultorio de IOMA en Chacabuco.
Se trata de un emprendimiento de la firma Equilibrium de Chivilcoy que funciona en Primera Junta y Zapiola.
Habrá atención médica sin copagos en distintas especialidades que van desde nutrición hasta cirugía.
En el caso de oftalmología, se brindará atención a los afiliados de PAMI.
A medida que pase el tiempo se sumarán otras obras sociales.
El policonsultorio forma parte de la Red de la Asociación civil de Establecimientos Ambulatorios y policonsultorios privados que cuenta con más de 300 integrantes en toda la provincia.
Según lo informado, se atenderá a afiliados de toda la región de lunes a viernes hasta las 17.00.
Contacto:
Fijo: 2352471720
WhatsApp: 2352448014
Los turnos se gestionan a través de la aplicación móvil de IOMA o en el lugar.
Se remarcó que no hay que pagar ninguna suma de dinero complementaria.
En la inauguración participaron representantes del gobierno municipal y de sindicatos que nuclean a distintos sectores de los empleados públicos.
