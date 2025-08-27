El Frente de Izquierda presentó propuestas para la generación de viviendas en Chacabuco

Camino a las elecciones.
Los candidatos a concejales del frente de izquierda dieron a conocer las propuestas que tiene la fuerza política para la generación de viviendas en el partido de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Cabe recordar que la lista de ediles del frente está encabezada por Enrique Chilano, Antonela Schettino y Franco Gilligan.
Estas son las propuestas según fueron redactadas y publicadas por el FIT:
- Plan masivo de viviendas sociales
- Construcción planificada con participación vecinal.
- Loteos de tierras fiscales y expropiación de tierras ociosas.
- Lotes con servicios y escrituras
- Agua, gas, cloacas y luminaria garantizados por el estado.
- Escrituras sociales.
- Planos sociales gratuitos y cuotas accesibles
- Planos de viviendas sociales
-;Cuotas no mayores al 10% del ingreso familiar.
-!Fondo habitacional con impuestos progresivos
- Impuestos al gran capital agroindustrial.
- Impuestos y tasas a los especuladores inmobiliarios locales y a viviendas ociosas según cantidad de propiedades.
-;Especuladores inmobiliarios obligados a entregar lotes con servicios.
-Banco de Tierras y control vecinal de obras
- Registro de tierras públicas y privadas disponibles.
- Obras controladas por vecinos beneficiarios, garantizando transparencia.
- Trabajo local y baja de alquileres
- Cientos de puestos de trabajo en construcción y servicios.
- Mayor oferta de viviendas reduciría el precio de los alquileres.
