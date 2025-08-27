miércoles, 27 de agosto de 2025

El Frente de Izquierda presentó propuestas para la generación de viviendas en Chacabuco

Camino a las elecciones.

Los candidatos a concejales del frente de izquierda dieron a conocer las propuestas que tiene la fuerza política para la generación de viviendas en el partido de Chacabuco. 



Cabe recordar que la lista de ediles del frente está encabezada por Enrique Chilano, Antonela Schettino y Franco Gilligan.

Estas son las propuestas según fueron redactadas y publicadas por el FIT:

- Plan masivo de viviendas sociales

- Construcción planificada con participación vecinal.

- Loteos de tierras fiscales y expropiación de tierras ociosas.

- Lotes con servicios y escrituras

- Agua, gas, cloacas y luminaria garantizados por el estado.

- Escrituras sociales.

- Planos sociales gratuitos y cuotas accesibles

- Planos de viviendas sociales

-;Cuotas no mayores al 10% del ingreso familiar.

 -!Fondo habitacional con impuestos progresivos

- Impuestos al gran capital agroindustrial.

- Impuestos y tasas a los especuladores inmobiliarios locales y a viviendas ociosas según cantidad de propiedades.

-;Especuladores inmobiliarios obligados a entregar lotes con servicios.

 -Banco de Tierras y control vecinal de obras

- Registro de tierras públicas y privadas disponibles.

- Obras controladas por vecinos beneficiarios, garantizando transparencia.

- Trabajo local y baja de alquileres

- Cientos de puestos de trabajo en construcción y servicios.

- Mayor oferta de viviendas reduciría el precio de los alquileres.

