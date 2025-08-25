Fue a ver a Milei pero se quedó afuera

Desde Chacabuco
El concejal Ezequiel Martínez denunció que le prohibieron la entrada al cine San Carlos de Junín donde el presidente Javier Milei encabezó un acto de campaña.
El edil elegido en el 2023 por el oficialismo nacional acusó a la condición de la Libertad Avanza Chacabuco de no permitir ingresar al lugar.
Muy molesto, Martínez pidió a través de un video no votar a la Libertad Avanza porque está llena de "kukas" que tienen acuerdos con el intendente Rubén Darío Golía.
