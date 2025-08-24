Video: Violento choque en la madrugada de Chacabuco

Daños
Un automóvil protagonizó un violento accidente esta madrugada en la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Choco con una columna de iluminación.
No hubo heridos pero sí importantes daños materiales.
Ocurrió en Deán Funes y Reconquista, alrededor de las 6.00 de la mañana.
El conductor, de 19 años, fue atendido en el lugar por personal del SAME.
La Policía fue la primera en ñlegar.j bb
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Robo en una vivienda de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) repudió una situación denunciada en Chacabuco
- Choque en una calle de tierra en Chacabuco
- "Es una vergüenza lo que me vino de luz"
- Incidentes en la noche de Chacabuco
- Detenido tras una persecución en Chacabuco
- Demorado en la noche de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario