Video: Violento choque en la madrugada de Chacabuco

 

Daños 

Un automóvil protagonizó un violento accidente esta madrugada en la ciudad de Chacabuco. 



Choco con una columna de iluminación. 

No hubo heridos pero sí importantes daños materiales.

Ocurrió en Deán Funes y Reconquista, alrededor de las 6.00 de la mañana.

El conductor, de 19 años, fue atendido en el lugar por personal del SAME.

La Policía fue la primera en ñlegar.j bb


