sábado, 23 de agosto de 2025

Choque en una calle de tierra en Chacabuco

 


Una persona trasladada al Hospital.

Esta tarde se registró un accidente de tránsito en un barrio alejado de Chacabuco alejado del centro.



Participaron un auto y una moto. 

El conductor de la moto fue traslado al hospital en ambulancia. 

La colisión se produjo en la intersección de las calles Domínguez y Fages.

