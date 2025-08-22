Google actualizó el Street View de Chacabuco y Chacabuquero muestra los cambios en la ciudad

En las redes.
Recientemente se han actualizado las imágenes de Chacabuco en Google Street View.
Volver a Chacabuquero.
Se trata de la aplicación móvil y de internet que permite ver imágenes reales de distintos puntos del planeta a partir de los mapas de Google.
Cabe recordar que las primeras imágenes de Chacabuco publicadas en este servicio correspondían a marzo del 2015.
En mayo del 2025 el vehículo de Google volvió a circular por las calles de Chacabuco para tomar nuevas imágenes y en agosto de 2025 ya se encuentran subidas para la navegación.
Tal vez uno de los cambios más significativos que se observan tras 10 años es el vacío que dejó la caída del ombú histórico de Solís y Vieytes. Pero en esa intersección sí que hubo cambios.
Google Street View es muy usada para realizar visitas virtuales a ciudades y también para mostrar lugares donde ocurren acontecimientos que son contados a través de noticias en los medios de comunicación de todo el mundo.
Notas relacionadas:
Dato para Chacabuco y la zona: Google pasa una sola vez
Google Street View y los precios de la carne en Chacabuco, un año después
Google fotografía las calles de Chacabuco
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Accidente de tránsito en el mediodía de Chacabuco
- Robo en una vivienda de Chacabuco
- Alerta por robo en Chacabuco y la zona
- Nueva inauguración en la ciudad de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Accidente en el acceso a Chacabuco
- Violento choque en el centro de Chacabuco
- Finalmente, se supo quién estará a cargo de las bicicletas municipales en Chacabuco
- "Estoy viviendo como los chanchos"
- Fue inaugurado el servicio de Hemodinamia del Hospital de Chacabuco
- Inauguración y visita de un funcionario provincial en Chacabuco
- Accidente: Un auto causó daños en una casa quinta de Chacabuco
- Robo en un barrio de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario