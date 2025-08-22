viernes, 22 de agosto de 2025

Google actualizó el Street View de Chacabuco y Chacabuquero muestra los cambios en la ciudad


Ya no está el ombú

En las redes.

Recientemente se han actualizado las imágenes de Chacabuco en Google Street View.



Volver a Chacabuquero.

Juan, viajes en Chacabuco y la zona

Se trata de la aplicación móvil y de internet que permite ver imágenes reales de distintos puntos del planeta a partir de los mapas de Google. 

Siempre habrá motos aquí 

Cabe recordar que las primeras imágenes de Chacabuco publicadas en este servicio correspondían a marzo del 2015. 

De autoservicio a verdulería

En mayo del 2025 el vehículo de Google volvió a circular por las calles de Chacabuco para tomar nuevas imágenes y en agosto de 2025 ya se encuentran subidas para la navegación.

Cambio de firma

Tal vez uno de los cambios más significativos que se observan tras 10 años es el vacío que dejó la caída del ombú histórico de Solís y Vieytes. Pero en esa intersección sí que hubo cambios. 

Un motociclista posó para la foto en el 2025

Google Street View es muy usada para realizar visitas virtuales a ciudades y también para mostrar lugares donde ocurren acontecimientos que son contados a través de noticias en los medios de comunicación de todo el mundo.

