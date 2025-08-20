Robo en un barrio de Chacabuco

Inseguridad.
En las últimas horas se registró un robo en un barrio de la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Alguien ingresó una vivienda y se llevó una bicicleta.
Esta es la bicicleta:
Sucedió en el barrio Los Pioneros el martes en medio de la tormenta.
Por otro lado en la misma zona este miércoles ocurrieron incidentes entre vecinos. Debió intervenir la Policía.
