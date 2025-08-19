Nuevos tomógrafo y totem de Telemedicina en Chacabuco

Municipio.
El Intendente Municipal, Darío Golía, acompañado por la Concejal y Vocera Municipal, Karina Geloso, recorrió este martes el Hospital Municipal, ante la llegada de un nuevo tomógrafo de última generación. La llegada del nuevo tomógrafo se dio a través de una importante inversión por parte de la Cooperativa Eléctrica de Chacabuco.
“La articulación es fundamental, por eso, en estos dos años trabamos en mejorar la relación con la Cooperativa, que hizo una gran inversión para este nuevo tomógrafo, que por su tecnología y complejidad, es uno de los mejores con los que cuenta la región”, explicó el Intendente Golía, quien destacó también que se está en tratativas para renovar también el Resonador Magnético.
“Hoy es un día muy importante para Chacabuco, para la salud, para el Hospital. Hace poco hicimos una inversión muy importante para el nuevo transformador para ampliar la capacidad de energía de nuestro Hospital, y contar con este nivel de aparatología es un orgullo”, continuó Golía.
Estuvieron presentes junto al Intendente Municipal, el Secretario de la Cooperativa Eléctrica, Juan Manuel Golía; el Secretario General del Municipio, Gustavo Masci; la Directora del Hospital Municipal, Mariela Nawojczyk; la Directora de Salud, Celeste Trotti; y el Administrador del Hospital, Marcelo Cocco, entre otras autoridades presentes.
Tótem. Por otro lado, Golía encabezó este martes el acto de inauguración de un Tótem de Telemedicina, que fue instalado en el CIC Los Pioneros. A través de este nuevo Consultorio Virtual, los vecinos y vecinas podrán conectarse desde las instalaciones del CIC al servicio gratuito de Telemedicina que ofrece el Municipio de Chacabuco, así como también registrarse y ser asesorados desde allí. El registro servirá también para que luego los vecinos puedan acceder al servicio desde sus teléfonos celulares, tablets o computadoras.
El Tótem de Salud estará disponible para su uso de lunes a viernes de 08:00 a 17:00 horas, con personal afectado al asesoramiento de su correcto uso como se mencionó anteriormente.
“Esto tiene que ver con la consulta virtual, tanto en pediatría como en clínica médica. Quiero agradecer al equipo de Salud. Buscamos como objetivo difundir la Telemedicina, acercar el servicio a las familias, y descomprimir también la Guardia del Hospital Municipal. Muchas veces la Guardia se llena de casos, como se dice habitualmente, de código verde, y buscamos descomprimir para que puedan ser atendidas las urgencias y emergencias. El sistema es rápido, cómodo, sin costo para los vecinos y funciona las 24 horas”, expresó el Intendente Golía.
Acompañaron al Intendente Municipal en la inauguración, la Concejal y Vocera Municipal, Karina Geloso; el Secretario General del Municipio, Gustavo Masci; la Directora del Hospital Municipal, Mariela Nawojczyk; la Directora de Salud, Celeste Trotti; el Subdirector de Salud, Daniel Gargaglione; el Coordinador del CIC Los Pioneros, Ariel Cataldi; entre otras autoridades y vecinos presentes.
