"Cada vez que llueve nos inundamos en esta cuadra de Chacabuco"



Necesito que publiquen mi reiterado reclamo: cada vez que llueve los vecinos de la Calle Fuerza Aérea entre Cervantes y Mitre nos inundamos.



Necesitamos una solución, por favor hagan cunetas y desagües. Ya estuvimos este año con agua dentro de nuestras casas.

Se hicieron los siguientes reclamos 13429 - 13507 - 13534 - 13545 - 13613 - 13682 y no se realizó ningún trabajo para evitar esto. desde ya muchas gracias por todo.


Uriel


