Registro de lluvia de Chacabuco actualizado

Oficial.
Los Bomberos Voluntarios de Chacabuco actualizaron el registro de lluvia de este martes 19 de agosto de 2025.
Volver a Chacabuquero.
Hasta las 17.00 se midieron 88 milímetros.
Por otro lado a lo largo de la tarde han llegado fotos y videos a la redacción de este medio mostrando el impacto que ha tenido la tormenta en distintos puntos de la ciudad de Chacabuco y en las localidades.
Lo mismo está ocurriendo en otra ciudad de la región. En Junín hay barrios inundados, por ejemplo.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- "¿Dónde están los políticos cuando llueve?"
- Nuevos tomógrafo y totem de Telemedicina en Chacabuco
- "Cada vez que llueve la calle se transforma en una laguna"
- "La Cooperativa Eléctrica de Chacabuco recibió el tomógrafo de última generación"
- "Miles de promesas de campaña, cero soluciones en mí barrio"
- "Cada vez que llueve nos inundamos en esta cuadra de Chacabuco"
- Registro de lluvia de la madrugada en Chacabuco
- Robo bajo la lluvia en Chacabuco
- Principio de incendio en el acceso a Chacabuco
- Reabren una escuela rural de Chacabuco que estuvo a punto de ser demolida
Todavía se habla de esto:
- Inauguración y sorteo de terrenos en Castilla
- La Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona ya es color naranja
- Incendio en una vivienda de Chacabuco
- Finde: Duatlón en Chacabuco, jineteada en Junín y expo en Chivilcoy
- "Agradecimiento a un comerciante honesto de Chacabuco"
- Cronograma de la Expo 2025 de la Sociedad Rural de Chacabuco
- Piden estar precavidos ante la posibilidad de una tormenta en Chacabuco
- Ya se dan turnos en los policonsultorios de IOMA en Chacabuco
- Hallazgo en una zanja de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario