Agradecen ayuda a una familia de Chacabuco

Afectados por una desgracia.
Una vecina llamada Malena se comunicó con Chacabuquero para agradecer a todos los que han estado colaborado con la familia Gallina, que el lunes sufrió el incendio de su vivienda.
Volver a Chacabuquero.
El fuego no sólo quemó pertenencias, sino también medicación que toma un vecino con síndrome de Down.
Todavía necesitan ayuda, porque el fuego destruyó la casa, como mostró Chacabuquero en la noticia publicada ayer.
Quien quiera colaborar, que se comunique con el número 2352605536
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Volcaron dos ambulancias en Chivilcoy
- Registro de lluvia de Chacabuco actualizado
- "¿Dónde están los políticos cuando llueve?"
- Nuevos tomógrafo y totem de Telemedicina en Chacabuco
- "Cada vez que llueve la calle se transforma en una laguna"
- "La Cooperativa Eléctrica de Chacabuco recibió el tomógrafo de última generación"
- "Miles de promesas de campaña, cero soluciones en mí barrio"
- "Cada vez que llueve nos inundamos en esta cuadra de Chacabuco"
- Registro de lluvia de la madrugada en Chacabuco
- Robo bajo la lluvia en Chacabuco
- Principio de incendio en el acceso a Chacabuco
- Reabren una escuela rural de Chacabuco que estuvo a punto de ser demolida
Todavía se habla de esto:
- Inauguración y sorteo de terrenos en Castilla
- La Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona ya es color naranja
- Incendio en una vivienda de Chacabuco
- Finde: Duatlón en Chacabuco, jineteada en Junín y expo en Chivilcoy
- "Agradecimiento a un comerciante honesto de Chacabuco"
- Cronograma de la Expo 2025 de la Sociedad Rural de Chacabuco
- Piden estar precavidos ante la posibilidad de una tormenta en Chacabuco
- Ya se dan turnos en los policonsultorios de IOMA en Chacabuco
- Hallazgo en una zanja de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario