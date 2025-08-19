Volcaron dos ambulancias en Chivilcoy

Una iba a ayudar al personal de la otra.
En medio del temporal que azotó a gran parte de la provincia de Buenos Aires volcaron dos ambulancias en la ruta 5 a la altura del partido de Chivilcoy, este martes.
Ambos rodados pertenecían al Ministerio de salud de la provincia de La Pampa.
El primero volcó a la altura del kilómetro 140. En el vehículo iban cinco personas. Una de ellas era una paciente y otra un acompañante de esta última.
Posteriormente despistó y volcó en el kilómetro 165 una ambulancia que había sido enviada desde la Pampa para trasladar al personal de salud accidentado previamente. En este caso iban tres personas en el rodado.
Todos los lesionados fueron atendidos en el hospital de Chivilcoy.
