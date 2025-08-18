Policiales de Chacabuco: Citado por exhibicionismo - Faltantes en una vivienda - Custodia en la ruta

Breves.
Citado. El Juzgado en lo Correccional 1 de Mercedes citó a un vecino de 32 años, con domicilio en Chacabuco, que está imputado en una causa sobre exhibicionismo radicada en Chivilcoy en marzo del 2024
Le dieron 5 días para ponerse a derecho o será declarado en rebeldía.
Cabe recordar que la denuncia fue radicada por la encargada de un negocio de la vecina ciudad que sostuvo que el sujeto le mostró las partes íntimas mientras recorrida el local.
Faltantes. Una vecina de chacabuco puso en conocimiento de la policía qué detectó el faltante de una garrafa y un teléfono celular del interior de su casa.
Ocurrió en una vivienda ubicada en inmediaciones de acceso Elguea - Román y Doctor Fernández.
Operativo. Esta mañana la policía de toda la región estuvo abocada a montar un operativo de seguridad a lo largo de la ruta 7.
Fue para custodiar los colectivos en los cuales se movilizaban simpatizantes de Boca Juniors que durante el fin de semana estuvieron en Mendoza alentando a su equipo.
