domingo, 17 de agosto de 2025

Queja de una vecina desde un barrio de Chacabuco

 


Dos en una.

Una mujer se quejó públicamente de la actitud de sus vecinos del barrio San Martín.



Es porque otros habitantes del lugar colocaron los residuos de poda frente a un terreno en vez de antes sus propias casas.

Además, consideró que debe retitársele el lote a la adjudicataria porque no lo limpia ni lo ocupa.

La vecina que se queja se llama Fernanda  Caporale.



