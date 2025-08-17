Queja de una vecina desde un barrio de Chacabuco

Dos en una.
Una mujer se quejó públicamente de la actitud de sus vecinos del barrio San Martín.
Volver a Chacabuquero.
Es porque otros habitantes del lugar colocaron los residuos de poda frente a un terreno en vez de antes sus propias casas.
Además, consideró que debe retitársele el lote a la adjudicataria porque no lo limpia ni lo ocupa.
La vecina que se queja se llama Fernanda Caporale.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Se amplió la Alerta Meteorológica en tiempo y más allá de Chacabuco
- LLA repartió globos y pochoclo
- Golía: “San Martín quería una libertad colectiva, sin ataduras para nuestro pueblo”
- Daños en un kiosco de Chacabuco
- Incidentes al final de la noche de Chacabuco
- Alerta Meteorológica para los próximos días para Chacabuco y la zona
Todavía se habla de esto:
- Choque a metros del Hospital de Chacabuco
- Más datos del caso de la niña de Junín rescatada en Chacabuco
- Inauguraron el pavimento de un pasaje vehicular de Chacabuco
- Periodistas de San Pedro repudian situación vivida por un colega en Chacabuco
- Intrusos en la noche de Chacabuco
- Golía participó en las fiestas patronales de la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción
No hay comentarios:
Publicar un comentario