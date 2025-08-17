Daños en un kiosco de Chacabuco

Esta mañana.
Hasta mañana un sujeto generó disturbios en el interior de un kiosco.
El encargado del lugar llama a la policía al tiempo que persiguió al acusado por las calles de la ciudad.
Volver a Chacabuquero.
Finalmente el sujeto fue demorado por efectivos de la fuerza de seguridad.
Ocurrió en inmediaciones de avenida Vieytes y Corrientes
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Incidentes al final de la noche de Chacabuco
- Alerta Meteorológica para los próximos días para Chacabuco y la zona
Todavía se habla de esto:
- Choque a metros del Hospital de Chacabuco
- Más datos del caso de la niña de Junín rescatada en Chacabuco
- Inauguraron el pavimento de un pasaje vehicular de Chacabuco
- Periodistas de San Pedro repudian situación vivida por un colega en Chacabuco
- Intrusos en la noche de Chacabuco
- Golía participó en las fiestas patronales de la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción
No hay comentarios:
Publicar un comentario