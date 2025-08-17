domingo, 17 de agosto de 2025

Daños en un kiosco de Chacabuco

 

Esta mañana.

Hasta mañana un sujeto generó disturbios en el interior de un kiosco.

El encargado del lugar llama a la policía al tiempo que persiguió al acusado por las calles de la ciudad. 



Finalmente el sujeto fue demorado por efectivos de la fuerza de seguridad. 

Ocurrió en inmediaciones de avenida Vieytes y Corrientes

