Alerta Meteorológica para los próximos días para Chacabuco y la zona

Para tener en cuenta.
Se ha anunciado una alerta Meteorológica por tormentas fuertes para la zona de Chacabuco.
Es amarilla y está vigente para la mañana del martes, 6.00, hasta el mediodía, 12.00.
Según el Servicio Meteorológico Nacional ya el lunes existe la probabilidad de lluvias aisladas durante todo el día. Sin embargo, para la mañana del martes ya se habla de tormentas fuertes.
La cuestión no queda solamente ahí, porque para el miercoles se pronostican vientos para toda la región.
