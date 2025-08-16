Inauguraron el pavimento de un pasaje vehicular de Chacabuco

Homenaje a los combatientes de Malvinas.
Este mediodía se llevó a cabo la inauguración del pavimento del pasaje vehicular 2 de Mayo.
Volver a Chacabuquero.
Se trata de un lugar ubicado en el corazón del barrio Crucero General Belgrano.
Se extiende desde la calle Liniers hasta el pasaje Pietranera.
Hace 15 años que se le impuso el nombre como otra forma de homenajear a los caídos y a los ex Combatientes de la guerra de Malvinas. La idea fue de Eduardo Lalo Borghetti, quien vive en el lugar.
Hoy estuvo presente Carlos Daluisio, sobreviviente del hundimiento ocurrido en 1982.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Periodistas de San Pedro repudian situación vivida por un colega en Chacabuco
- Intrusos en la noche de Chacabuco
- Golía participó en las fiestas patronales de la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción
Todavía se habla de esto:
- Choque en una Avenida de Chacabuco
- Corredor de Chacabuco fue noticia por el curioso resultado de su última carrera
- Finde en Chacabuco: Teatro, cine, muestra y un festival en el centro
- Corte programado de energía para el partido de Chacabuco
- Pronostican lluvias para Chacabuco y la zona
- Incidentes en distintos puntos de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario