Intrusos en la noche de Chacabuco

Últimas horas.
En las últimas horas se registró una situación peligrosa en un domicilio de la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Debió intervenir la Policía.
Esto fue porque una vecina en medio de la noche escuchó ruidos en los fondos de su vivienda. Al asomarse para ver qué estaba ocurriendo, con sorpresa observó la sombra de dos sujetos corriendo sobre los techos de la viviendas aledañas.
Efectivos de la fuerza de seguridad realizaron una inspección para tratar para dar con algún sospechoso pero no hubo novedades del caso.
Ocurrió en Alem entre Matheu y Larrea.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Golía participó en las fiestas patronales de la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción
Todavía se habla de esto:
- Choque en una Avenida de Chacabuco
- Corredor de Chacabuco fue noticia por el curioso resultado de su última carrera
- Finde en Chacabuco: Teatro, cine, muestra y un festival en el centro
- Corte programado de energía para el partido de Chacabuco
- Pronostican lluvias para Chacabuco y la zona
- Incidentes en distintos puntos de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario