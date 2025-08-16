sábado, 16 de agosto de 2025

Necrológicas de Chacabuco I

  Que en paz descanse: Antonia.

 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).

  - María Antonia Salerno de Vespasiano. Falleció a los 84 años. Casa de duelo: Pinto 155. Ya la sepultaron.

 




