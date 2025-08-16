Que en paz descanse: Antonia.
(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).
- María Antonia Salerno de Vespasiano. Falleció a los 84 años. Casa de duelo: Pinto 155. Ya la sepultaron.
Necrológicas recientes: QEPD
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Más datos del caso de la niña de Junín rescatada en Chacabuco
- Inauguraron el pavimento de un pasaje vehicular de Chacabuco
- Periodistas de San Pedro repudian situación vivida por un colega en Chacabuco
- Intrusos en la noche de Chacabuco
- Golía participó en las fiestas patronales de la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción
Todavía se habla de esto:
- Choque en una Avenida de Chacabuco
- Corredor de Chacabuco fue noticia por el curioso resultado de su última carrera
- Finde en Chacabuco: Teatro, cine, muestra y un festival en el centro
- Corte programado de energía para el partido de Chacabuco
- Pronostican lluvias para Chacabuco y la zona
- Incidentes en distintos puntos de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario