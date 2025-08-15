Corte programado de energía para el partido de Chacabuco

Para tener en cuenta.
La Cooperativa Eléctrica de Chacabuco Limitada dio a conocer que el domingo 17 de agosto de 2025 habrá un corte programado de energía eléctrica de energía eléctrica en la línea de 33kv .
Volver a Chacabuquero.
Será de 8:00 a 11:00.
Afectará Rawson, Castilla y zona rural de las Angélicas.
Motivan este corte tareas de mantenimiento.
Se suspende por lluvia.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Pronostican lluvias para Chacabuco y la zona
- Incidentes en distintos puntos de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Accidente en la autopista entre Chacabuco y Junín
- Encendieron nuevas luces en 4 cuadras de Chacabuco
- Juan Castillo, de Chacabuco a los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento
- "No soy yo el que envía los mensajes", contó un vecino de Chacabuco
- Otro violento choque en esta avenida de Chacabuco
- Debate por un lugar alquilado sin terminar
- Arranca la Expo Rural de Junín
- Comenzó a dictarse una nueva licenciatura en Chacabuco
- Niña accidentada en una avenida de Chacabuco
- Convenio entre la Municipalidad de Chacabuco y la Fundación Arcor
- Actividades en Chacabuco por el Día de Nuestra Señora de la Asunción
- Detenido en Chacabuco por secuestrar a una niña
No hay comentarios:
Publicar un comentario