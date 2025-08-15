viernes, 15 de agosto de 2025

Corte programado de energía para el partido de Chacabuco

 

Para tener en cuenta. 

La Cooperativa Eléctrica de Chacabuco Limitada dio a conocer que el domingo 17 de agosto de 2025 habrá un corte programado de energía eléctrica  de energía eléctrica en la línea de 33kv .



Guadalupe Agüero

Será de 8:00  a 11:00.

Afectará Rawson, Castilla y zona rural de las Angélicas.

Motivan este corte tareas de mantenimiento.

Se suspende por lluvia.

