jueves, 14 de agosto de 2025

"No soy yo el que envía los mensajes", contó un vecino de Chacabuco

Aclaración.

Un vecino de chacabuco se contactó con chacabuquero para dar cuenta de una situación que lo está afectando. 



Volver a Chacabuquero.

Alguien tomó una foto de su perfil de Facebook y la colocó en un perfil de WhatsApp para luego comenzar a enviar mensajes a gente que está entre sus contactos. Les pidió que lo agendaran aludiendo a que tenía un número nuevo. 

El vecino que se llama Elías Fernández quiere que se dé a conocer esta situación para que nadie agente ese nuevo número. Ah claro que sigue teniendo el mismo número de teléfono y WhatsApp de siempre.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Otro violento choque en esta avenida de Chacabuco

- Mix de Chacabuco:

- Debate por un lugar alquilado sin terminar

- Reunión de Somos

- Arranca la Expo Rural de Junín

- Comenzó a dictarse una nueva licenciatura en Chacabuco

- Niña accidentada en una avenida de Chacabuco

- Convenio entre la Municipalidad de Chacabuco y la Fundación Arcor

- Actividades en Chacabuco por el Día de Nuestra Señora de la Asunción

- Detenido en Chacabuco por secuestrar a una niña

- Policiales de Chacabuco:

- Daño en una vivienda

- Periodista agredido

- Necrológicas I

- Policiales de Chacabuco:

Moto retenida

- Violencia de género

- Un detenido 

Todavía se habla de esto:

- Violento choque de motos en Chacabuco

- Video: Un extenso simulacro de emergencia en Chacabuco

- Antes del simulacro hubo un principio de incendio en Chacabuco

- Accidente de tránsito: murió una mascota en Chacabuco

- Además de cumbia, en Junín correrá el TC2000

- "Rosita" es candidata a senadora en la Sección de Chacabuco 

- Primera encuesta sobre intención de voto y problemáticas en la Sección de Chacabuco

- Accidente en un barrio de Chacabuco

- Vino a Chacabuco y alguien se llevó sus platos

- "Da vergüenza lo que nos pasó"

- Tiene al hijo internado en Chacabuco y pide ayuda

- Una persona fue demorada esta mañana en Chacabuco

- Estado de salud de un accidentado en Chacabuco

- Hallazgo a la vista de mucha gente frente a una plaza de Chacabuco





on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)