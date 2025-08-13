Video: Un extenso simulacro de emergencia en Chacabuco

Esta noche.
Como se había anunciado esta noche se llevó a cabo en la ciudad de Chacabuco un simulacro de emergencias.
Volver a Chacabuquero.
Se ensayó el trabajo necesario para asistir a las víctimas de un incendio con derrame de agroquímicos en una estación de servicio ubicada en Solís y Balcarce.
Video:
La actividad se llevó a cabo por iniciativa de la estación ypf de la Cooperativa de Granjeros Unidos.
Además de los bomberos voluntarios participó personal del hospital municipal y de la Cruz Roja. Entre los vecinos que hicieron de víctimas estuvieron jóvenes que forman parte de la escuela paralímpica.
Fueron muchos los vecinos que se acercaron hasta el lugar para ver el simulacro.
