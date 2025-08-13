Además de cumbia, en Junín correrá el TC2000

Antes de las elecciones.
Junín sigue sumando atracciones turísticas que se desarrollarán a una semana de las elecciones.
Volver a Chacabuquero.
En esta ciudad ubicada a 50 kilómetros de Chacabuco además de un festival de Cumbia, en el último fin de semana de agosto, volverán primeras categorías al autódromo Eusebio Marsilla.
Del 29, 30 y 31 de agosto regresan a Junín el TC2000 y el Top Race.
Todo ocurrirá a días del cierre de campaña, con un intendente que encabeza la boleta de candidatos a senadores provinciales por Somos Buenos Aires.
Según lo informado, gracias a la articulación y el vínculo con Tango Motorsport, empresa organizará, Junín se aseguró la inclusión como sede dentro del calendario nacional del automovilismo para los años 2025, 2026 y 2027.
