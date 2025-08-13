miércoles, 13 de agosto de 2025

Además de cumbia, en Junín correrá el TC2000

 


Antes de las elecciones.

Junín sigue sumando atracciones turísticas que se desarrollarán a una semana de las elecciones.



Volver a Chacabuquero.

En esta ciudad ubicada a 50 kilómetros de Chacabuco además de un festival de Cumbia, en el último fin de semana de agosto, volverán primeras categorías al autódromo Eusebio Marsilla.

Del 29, 30 y 31 de agosto regresan a Junín el TC2000 y el Top Race.

Todo ocurrirá a días del cierre de campaña, con un intendente que encabeza la boleta de candidatos a senadores provinciales por Somos Buenos Aires.

Según lo informado, gracias a la articulación y el vínculo con Tango Motorsport, empresa organizará, Junín se aseguró la inclusión como sede dentro del calendario nacional del automovilismo para los años 2025, 2026 y 2027.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- "Rosita" es candidata a senadora en la Sección de Chacabuco 

- Primera encuesta sobre intención de voto y problemáticas en la Sección de Chacabuco

- Accidente en un barrio de Chacabuco

- Vino a Chacabuco y alguien se llevó sus platos

- "Da vergüenza lo que nos pasó"

- Tiene al hijo internado en Chacabuco y pide ayuda

- Una persona fue demorada esta mañana en Chacabuco

- Estado de salud de un accidentado en Chacabuco

- Hallazgo a la vista de mucha gente frente a una plaza de Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Todo tiene un final en la zona de Chacabuco

- Violento accidente a las puertas del Hospital de Chacabuco

- Mix de Chacabuco:

- Invitan al simulacro de incendio

- Proyectos de Somos

- Capacitaciones docentes

- Les robaron en medio de la noche de Chacabuco

- Un escritor de Chacabuco ganó un premio de 3 millones de pesos

- Entregaron bicicletas al Área de Adultos Mayores

- Festival por el Día de las Infancias en Chacabuco

- Se esperan novedades sobre una dependencia judicial para Chacabuco

- Necrológicas I

- Ingresaron a varias propiedades durante la noche de Chacabuco

- Mix de Chacabuco: 

- Cuidado con el pitbull 

- Recorren la comisaría

- Entregan bicicletas







on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)