miércoles, 13 de agosto de 2025

Estado de salud de un accidentado en Chacabuco

 


Esta mañana.

Esta mañana se registró un choque en las calles de la ciudad de Chacabuco. 



Volver a Chacabuquero.

Juan, viajes particulares

Participaron un auto y un camión 

Ocurrió en la intersección de las calles Santa Fe y Balcarce.

El coche impactó con la parte lateral del transporte de cargas. El vehículo de menor porte  sufrió daños y su conductor fue trasladado al hospital en ambulancia. 

Tras una revisación en la guardia del nosocomio local se decidió dar el alta al accidentado. Al parecer presentó un golpe en la espalda a la altura del omóplato. 

Karina Geloso, Fuerza Patria

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Vino a Chacabuco y alguien se llevó sus platos

- "Da vergüenza lo que nos pasó"

- Tiene al hijo internado en Chacabuco y pide ayuda

- Una persona fue demorada esta mañana en Chacabuco

- Hallazgo a la vista de mucha gente frente a una plaza de Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Todo tiene un final en la zona de Chacabuco

- Violento accidente a las puertas del Hospital de Chacabuco

- Mix de Chacabuco:

- Invitan al simulacro de incendio

- Proyectos de Somos

- Capacitaciones docentes

- Les robaron en medio de la noche de Chacabuco

- Un escritor de Chacabuco ganó un premio de 3 millones de pesos

- Entregaron bicicletas al Área de Adultos Mayores

- Festival por el Día de las Infancias en Chacabuco

- Se esperan novedades sobre una dependencia judicial para Chacabuco

- Necrológicas I

- Ingresaron a varias propiedades durante la noche de Chacabuco

- Mix de Chacabuco: 

- Cuidado con el pitbull 

- Recorren la comisaría

- Entregan bicicletas




on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)