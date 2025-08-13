Estado de salud de un accidentado en Chacabuco

Esta mañana.
Esta mañana se registró un choque en las calles de la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Participaron un auto y un camión
Ocurrió en la intersección de las calles Santa Fe y Balcarce.
El coche impactó con la parte lateral del transporte de cargas. El vehículo de menor porte sufrió daños y su conductor fue trasladado al hospital en ambulancia.
Tras una revisación en la guardia del nosocomio local se decidió dar el alta al accidentado. Al parecer presentó un golpe en la espalda a la altura del omóplato.
