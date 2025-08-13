miércoles, 13 de agosto de 2025

Accidente de tránsito: murió una mascota en Chacabuco

 


Esta tarde.

Esta tarde se registró un accidente de tránsito de la ciudad de Chacabuco. 



Volver a Chacabuquero.

Una moto chocó con un gato. 

La mascota falleció en el acto. La conductora de la moto sufrió algunas lesiones. Fue asistida por un vecino y la Policía. Luego se la trasladó al Hospital en ambulancia.

Ocurrió en Villegas entre Buenos Aires y Santa Fe.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Antes del simulacro hubo un principio de incendio en Chacabuco 

- Además de cumbia, en Junín correrá el TC2000

- "Rosita" es candidata a senadora en la Sección de Chacabuco 

- Primera encuesta sobre intención de voto y problemáticas en la Sección de Chacabuco

- Accidente en un barrio de Chacabuco

- Vino a Chacabuco y alguien se llevó sus platos

- "Da vergüenza lo que nos pasó"

- Tiene al hijo internado en Chacabuco y pide ayuda

- Una persona fue demorada esta mañana en Chacabuco

- Estado de salud de un accidentado en Chacabuco

- Hallazgo a la vista de mucha gente frente a una plaza de Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Todo tiene un final en la zona de Chacabuco

- Violento accidente a las puertas del Hospital de Chacabuco

- Mix de Chacabuco:

- Invitan al simulacro de incendio

- Proyectos de Somos

- Capacitaciones docentes

- Les robaron en medio de la noche de Chacabuco

- Un escritor de Chacabuco ganó un premio de 3 millones de pesos

- Entregaron bicicletas al Área de Adultos Mayores

- Festival por el Día de las Infancias en Chacabuco

- Se esperan novedades sobre una dependencia judicial para Chacabuco

- Necrológicas I

- Ingresaron a varias propiedades durante la noche de Chacabuco

- Mix de Chacabuco: 

- Cuidado con el pitbull 

- Recorren la comisaría

- Entregan bicicletas




on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)