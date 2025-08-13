Accidente de tránsito: murió una mascota en Chacabuco

Esta tarde.
Esta tarde se registró un accidente de tránsito de la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Una moto chocó con un gato.
La mascota falleció en el acto. La conductora de la moto sufrió algunas lesiones. Fue asistida por un vecino y la Policía. Luego se la trasladó al Hospital en ambulancia.
Ocurrió en Villegas entre Buenos Aires y Santa Fe.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Antes del simulacro hubo un principio de incendio en Chacabuco
- Además de cumbia, en Junín correrá el TC2000
- "Rosita" es candidata a senadora en la Sección de Chacabuco
- Primera encuesta sobre intención de voto y problemáticas en la Sección de Chacabuco
- Accidente en un barrio de Chacabuco
- Vino a Chacabuco y alguien se llevó sus platos
- "Da vergüenza lo que nos pasó"
- Tiene al hijo internado en Chacabuco y pide ayuda
- Una persona fue demorada esta mañana en Chacabuco
- Estado de salud de un accidentado en Chacabuco
- Hallazgo a la vista de mucha gente frente a una plaza de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Todo tiene un final en la zona de Chacabuco
- Violento accidente a las puertas del Hospital de Chacabuco
- Invitan al simulacro de incendio
- Les robaron en medio de la noche de Chacabuco
- Un escritor de Chacabuco ganó un premio de 3 millones de pesos
- Entregaron bicicletas al Área de Adultos Mayores
- Festival por el Día de las Infancias en Chacabuco
- Se esperan novedades sobre una dependencia judicial para Chacabuco
- Ingresaron a varias propiedades durante la noche de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario