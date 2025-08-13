Accidente en un barrio de Chacabuco

Esta tarde.
Esta tarde se registró un accidente de tránsito en un barrio alejado del centro de la ciudad de Chacabuco.
Participaron el mismo una camioneta y un automóvil
Según los vecinos del barrio no hubo lesionados aunque sí daños materiales.
Ocurrió la intersección de 9 de julio y 338.
Tomaron intervención la Policía y personal de Tránsito.
La camioneta fue retenida por falta de seguro.
