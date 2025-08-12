Que en paz descanse: Trinidad.
(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).
- Dora Trinidad Almada. Falleció el 11/8/25, a los 86 años. Casa de duelo: Cacique Cafulcurá 23. Funeral hasta las 16.00.
Necrológicas recientes: QEPD
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Ingresaron a varias propiedades durante la noche de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Menores denunciados por su comportamiento
- Incidente en un barrio de Chacabuco
- Choque en la tarde de Chacabuco
- Nuevo robo en la ciudad de Chacabuco
- Descuento para transportistas de Chacabuco en la revisión técnica
- Choque camino a Buenos Aires
- Mix de Chacabuco: Nuevo contrato municipal por descuento - Celebración - Conti por dos
- Operan a un niño de Chacabuco pero sigue necesitando apoyo
No hay comentarios:
Publicar un comentario