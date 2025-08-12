martes, 12 de agosto de 2025

Necrológicas de Chacabuco I

Que en paz descanse: Trinidad.

 

- Dora Trinidad Almada. Falleció el 11/8/25, a los 86 años. Casa de duelo: Cacique Cafulcurá 23. Funeral hasta las 16.00.





Necrológicas recientes: QEPD


