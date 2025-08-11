Menores denunciados por su comportamiento

Calles de Chacabuco.
Un grupo de menores fue denunciado por su conducta.
Volver a Chacabuquero.
Así lo hicieron saber desde la asociación cooperadora de la Escuela Primaria 12.
Una cámara de seguridad grabó a los menores haciendo graffitis en el frente del edificio ubicado en Entre Ríos y Olavarría el domingo por la tarde.
Estas paredes habían sido pintadas el viernes.
Según lo comunicado desde la Cooperadora, la situación fue denunciada ante la Policía y el Consejo Escolar. Se pidió que los responsables se acerquen a la escuela para hablar del tema.
Directora. Natalia Salomón aceptó el cargo de directora de la Escuela Secundaria 4 del Colegio Nacional.
Hasta ahora se desempeñaba como vice directora.
