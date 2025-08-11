lunes, 11 de agosto de 2025

Menores denunciados por su comportamiento

Calles de Chacabuco.

Un grupo de menores fue denunciado por su conducta.



Volver a Chacabuquero.

Así lo hicieron saber desde la asociación cooperadora de la Escuela Primaria 12.

Una cámara de seguridad grabó a los menores haciendo graffitis en el frente del edificio ubicado en Entre Ríos y Olavarría el domingo por la tarde.

Estas paredes habían sido pintadas el viernes.

Según lo comunicado desde la Cooperadora, la situación fue denunciada ante la Policía y el Consejo Escolar. Se pidió que los responsables se acerquen a la escuela para hablar del tema.


Directora. Natalia Salomón aceptó el cargo de directora de la Escuela Secundaria 4 del Colegio Nacional.

Hasta ahora se desempeñaba como vice directora.

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Incidente en un barrio de Chacabuco

- Choque en la tarde de Chacabuco

- Nuevo robo en la ciudad de Chacabuco

- Descuento para transportistas de Chacabuco en la revisión técnica

- Choque camino a Buenos Aires

- Mix de Chacabuco: Nuevo contrato municipal por descuento - Celebración - Conti por dos

- Operan a un niño de Chacabuco pero sigue necesitando apoyo

Todavía se habla esto: 

- Secuestraron motos y algo más en Chacabuco

- Le robaron a un vecino de Chacabuco

- Tolosa ganó el Gran Premio Pedro Prieto de Chacabuco

- Quema peligrosa en Chacabuco

- Tenis: Giovannini ganó de manera épica el torneo de Chacabuco 

- Principio de incendio en un barrio de Chacabuco

- "Necesitamos ayuda de la comunidad de Chacabuco"

- Video: Vecinos evitaron un daño mayor

- Oficializadas: 16 listas buscan las bancas de la Cuarta Sección Electoral

- Listas oficializadas: todos los candidatos de Chacabuco

- Video: Testimonio sobre el incendio del auto

- Auto fue consumido por el fuego en la noche de Chacabuco

- Vecino acosado por la ex pareja en Chacabuco



on
Labels: ,

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)