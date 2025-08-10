domingo, 10 de agosto de 2025

Quema peligrosa en Chacabuco

 


Esta tarde.

Esta tarde los bomberos voluntarios fueron convocados para apagar una quema de pastos.



Volver a Chacabuquero.

Al parecer, el fuego que alguien encendió en un terreno baldío comenzó a amenazar a algunas construcciones.

Ocurrió en un loteo ubicado en San Isidro Labrador al 1100.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Tenis: Giovannini ganó de manera épica el torneo de Chacabuco 

- Principio de incendio en un barrio de Chacabuco

- "Necesitamos ayuda de la comunidad de Chacabuco"

- Video: Vecinos evitaron un daño mayor

- Oficializadas: 16 listas buscan las bancas de la Cuarta Sección Electoral

- Listas oficializadas: todos los candidatos de Chacabuco

- Video: Testimonio sobre el incendio del auto

- Auto fue consumido por el fuego en la noche de Chacabuco

- Vecino acosado por la ex pareja en Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Choque en una avenida de Chacabuco

- Fue inaugurada la nueva Estación de Colectivos de Junín

- Se conmemoró el 20° aniversario de este espacio para la Cultura de Chacabuco

- El Torneo de Tenis de Chacabuco ya tiene a sus dos finalistas

- Antes de la elecciones habrá un megafestival de cumbia en Junín

- Se conoció el motivo del corte de electricidad de este sábado en Chacabuco

- Chacabuco para Todos II: ATE sorteó los lotes con presencia del intendente

- Vecino agredido en una vivienda de Chacabuco

- Incidentes en la noche de Chacabuco

- Nuevo hallazgo en un descampado de Chacabuco 






on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)