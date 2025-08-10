Quema peligrosa en Chacabuco

Esta tarde.
Esta tarde los bomberos voluntarios fueron convocados para apagar una quema de pastos.
Volver a Chacabuquero.
Al parecer, el fuego que alguien encendió en un terreno baldío comenzó a amenazar a algunas construcciones.
Ocurrió en un loteo ubicado en San Isidro Labrador al 1100.
