El Torneo de Tenis de Chacabuco ya tiene a sus dos finalistas

W35 en Los Marinos.
El torneo de tenis w35 de Chacabuco ya tiene a sus dos finalistas.
Volver a Chacabuquero.
El último partido de la competencia se disputará este domingo en las canchas del anexo deportivo del centro Los Marinos.
Luisina Giovannini de Argentina derrotó a Victoria Bosio por 6-2, 1-6 y 7-6 (2); y Dana Guzmán de Perú se impuso ante su compatriota, Lucciana Pérez por 1-6, 6-3 y 6-4.
Giovannini y Guzmán ya se enfrentaron en la final del torneo de Pergamino. En aquella oportunidad ganó la Argentina.
No obstante, la peruana ha tenido un sólido desempeño en Chacabuco por lo que llega con chances de obtener la revancha.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Antes de la elecciones habrá un megafestival de cumbia en Junín
- Se conoció el motivo del corte de electricidad de este sábado en Chacabuco
- Chacabuco para Todos II: ATE sorteó los lotes con presencia del intendente
- Vecino agredido en una vivienda de Chacabuco
- Incidentes en la noche de Chacabuco
- Nuevo hallazgo en un descampado de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Choque en la noche de Chacabuco
- La Libertad Avanza presentó a sus candidatos en Chacabuco
- Tenis en Chacabuco W35: ya están las semifinalistas y saldrán en la tele
- Niña mordida por un perro en un barrio de Chacabuco
- Corte programado de energía en Chacabuco
- La Libertad Avanza presenta sus candidatos en Chacabuco
- Mix de Chacabuco: Subastan un inmueble - Jurados de una fiesta - Muestra aniversario
- La Municipalidad de Chacabuco recibió menos fondos coparticipables
- Inauguraron luminarias en 7 cuadras de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario