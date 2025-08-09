Choque en una avenida de Chacabuco

Esta noche.
Esta noche se registró un choque en una avenida de la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Una camioneta que iba circulando por la mano descendente de la avenida Garay chocó con un camión con acoplado que estaba estacionado.
Ocurrió en inmediaciones de la intersección con la calle Fuerza Aérea.
Al parecer, la camioneta siguió circulando y los responsables del camión tuvieron que perseguirlo para lograr que detuviera la marcha.
Finalmente regresaron todos al lugar de la colisión y llamaron a la policía.
No hubo lesionados.
