Se conoció el motivo del corte de electricidad de este sábado en Chacabuco

 


Oficial.

Se conoció el motivo por el cual un sector de la ciudad de Chacabuco se quedó sin servicio eléctrico en la mañana de este sábado.



Fueron afectados 3 alimentadores.

"Salió fuera de servicio la linea de 132 kv de Bragado - Chacabuco -informaron desde la Cooperativa-. Por esa falla quedó gran parte del partido de Chacabuco sin energía. Fue un problema ajeno a la Cooperativa Eléctrica de Chacabuco".


