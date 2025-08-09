Se conoció el motivo del corte de electricidad de este sábado en Chacabuco

Oficial.
Se conoció el motivo por el cual un sector de la ciudad de Chacabuco se quedó sin servicio eléctrico en la mañana de este sábado.
Volver a Chacabuquero.
Fueron afectados 3 alimentadores.
"Salió fuera de servicio la linea de 132 kv de Bragado - Chacabuco -informaron desde la Cooperativa-. Por esa falla quedó gran parte del partido de Chacabuco sin energía. Fue un problema ajeno a la Cooperativa Eléctrica de Chacabuco".
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Chacabuco para Todos II: ATE sorteó los lotes con presencia del intendente
- Vecino agredido en una vivienda de Chacabuco
- Incidentes en la noche de Chacabuco
- Nuevo hallazgo en un descampado de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Choque en la noche de Chacabuco
- La Libertad Avanza presentó a sus candidatos en Chacabuco
- Tenis en Chacabuco W35: ya están las semifinalistas y saldrán en la tele
- Niña mordida por un perro en un barrio de Chacabuco
- Corte programado de energía en Chacabuco
- La Libertad Avanza presenta sus candidatos en Chacabuco
- Mix de Chacabuco: Subastan un inmueble - Jurados de una fiesta - Muestra aniversario
- La Municipalidad de Chacabuco recibió menos fondos coparticipables
- Inauguraron luminarias en 7 cuadras de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario