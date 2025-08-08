Tenis en Chacabuco W35: ya están las semifinalistas y saldrán en la tele

Fin de semana
El torneo de tenis W35 que se está disputando en el anexo del Centro Los Marinos se define este fin de semana.
Volver a Chacabuquero.
Esta etapa será televisada.
Estos fueron los resultados de los cuartos de final:
Luisina Giovannini (Argentina) le ganó a Jimar Gerald González (Chile) 6-2 y 6-1.
Victoria Bosio (Argentina), a Justina González Daniele (Argentina) 6-3 y 6-3
Lucciana Pérez Alarcón (Perú), a Luiza Fullana (Brasil) 6-2 y 6-2
Dana Guzmán (Perú), a Francesca Mattioli (Argentina) 6-2 y 6-1.
De esta manera, Giovannini se enfrentará contra Bosio, y Pérez Alarcón con Guzmán, en semifinales este sábado para ver quien llega a la final del domingo.
El canal que televisará este sábado las finales es DeporTV.
