Hicieron el curso de Agentes de Tránsito y piden que el Municipio los tenga en cuenta

Un grupo de vecinos que dijo haber completado el curso de agente de tránsito estuvo esta mañana en la Municipalidad de Chacabuco pidiendo que se los tenga en cuenta.
Una de las vecinas comentó que se les había prometido ingresar al cuerpo de inspectores. Agregó que el año pasado en octubre completaron un curso acelerado porque supuestamente la comuna los necesitaba para los operativos de diciembre.
No les dieron certificado, pero si publicaron fotos del curso en Facebook.
Nunca lo llamaron. Hubo reuniones particulares pero no obtuvieron respuesta.
"Sabemos que metieron a un monton de gente que no tiene idea -comentó uno de los vecinos-. También trasladaron al área a gente que no tiene nada que ver".
Supuestamente ahora hay 17 puestos a cubrir.
Hoy fueron recibidos por un funcionario municipal.
