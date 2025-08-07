jueves, 7 de agosto de 2025

Violento accidente en la noche de Chacabuco

 


Hospitalizados.

Está madrugada se registró un accidente de tránsito en la ciudad de chacabuco. 



Participaron dos motos. 

Ocurrió en acceso Juan XXIII y Callao 

Una mujer y un varón fueron trasladados en ambulancia al hospital municipal. 

