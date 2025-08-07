Violento accidente en la noche de Chacabuco

Hospitalizados.
Está madrugada se registró un accidente de tránsito en la ciudad de chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Participaron dos motos.
Ocurrió en acceso Juan XXIII y Callao
Una mujer y un varón fueron trasladados en ambulancia al hospital municipal.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Policiales de Chacabuco: Robo - Amenazas - Daños
Todavía se habla de esto:
- Tedesco pidió que lo denuncien
- Misa, Peña y Día del Niño en una parroquia de Chacabuco
- Copa País: Chacabuco perdió en San Pedro
- Incidentes en un barrio de Chacabuco
- Finde: Salame en Giles - Galleta en Mercedes - Deportes en Chacabuco
- "Estuve recibiendo mensajes impropios de un concejal de Chacabuco"
- Video: Jóvenes arrojan pirotecnia contra la escuela católica de Chacabuco
- Accidente en el centro de Chacabuco
- Incidente con una persona trasladada al Hospital en Chacabuco
- Una rifa con importantes premios ya se vende en Chacabuco
- La colectividad de Chacabuco festeja la independencia de Bolivia
- Otro ataque fatal en un barrio de Chacabuco
- Cadena de oración por un vecino internado en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario