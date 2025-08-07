Policiales de Chacabuco: Nuevo accidente de Tránsito - Incidentes en un barrio

Breves.
Accidente. En las primeras horas de la tarde de este jueves se registró otro accidente de tránsito en la zon céntrica.
Participaron una camioneta y una moto.
Ocurrió en Mendoza y 9 de Julio.
Uno de los conductores fue directamente a la Comisaría.
Incidentes. Esta tarde ocurrieron incidentes en el barrio La Construcción.
La policía demoró al menos a una persona.
Al parecer, el caso está relacionado con el caso de violencia sucedido esta mañana en Alberdi y Corrientes.
