domingo, 21 de septiembre de 2025

Murió un accidentado entre Chacabuco y Junín

 


Autopista.

En las últimas horas falleció una persona que sufrió lesiones en un accidente de tránsito en la autopista entre Chacabuco y Junín. 



Se llamaba Ignacio Lucas Mejías y tenía 68 años. 

El siniestro vial en el que había sufrido las lesiones ocurrió el miércoles pasado.

Iba en un vehículo Volkswagen T Cross que chocó con la parte grasera de un camión en el kilómetro 246 de la autopista.

Estaba internado en el Hospital Interzonal de Junín.

Foto: Democracia


