Murió un accidentado entre Chacabuco y Junín

En las últimas horas falleció una persona que sufrió lesiones en un accidente de tránsito en la autopista entre Chacabuco y Junín.
Se llamaba Ignacio Lucas Mejías y tenía 68 años.
El siniestro vial en el que había sufrido las lesiones ocurrió el miércoles pasado.
Iba en un vehículo Volkswagen T Cross que chocó con la parte grasera de un camión en el kilómetro 246 de la autopista.
Estaba internado en el Hospital Interzonal de Junín.
Foto: Democracia
