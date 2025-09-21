Pesar por el fallecimiento de una doctora que trabajaba en Chacabuco

Profesional.
En las últimas horas se registró el fallecimiento de una doctora que se formó y trabajó en Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Se llamaba Susana Viviers, médica generalista.
Vivía en La Plata pero cumplía guardias médicas en el Hospital de Chacabuco los fines de semana.
Viviers formó parte de un grupo de estudiantes de medicina que realizaron la residencia en los Centros de Atención Primaria de la Salud de Chacabuco, en el 2005.
