Empeora y se extiende la alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona

Para tener en cuenta.
El Servicio Meteorológico Nacional amplió y aumentó grado de la alerta por tormentas para este sábado en Chacabuco y la zona.
Volver a Chacabuquero.
Ahora hay alerta amarilla para la mañana y naranja para la tarde y noche.
Esto quiere decir que la probabilidad de lluvia se extiende desde las 6.00 hasta las 23.59.
El SMN brinda la siguiente explicación sobre los collares de sus alertas:
Amarillo:
El área será afectada tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por abundantes lluvias, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas de hasta 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 60 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.
Naranja:
El área será afectada por tormentas fuertes o severas. Las mismas estarán acompañadas por abundantes lluvias, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas de hasta 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.
Para mañana, 21 de septiembre, no hay pronóstico de lluvia
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Mix: Terminará la bandera de Palestina - Reclaman paritarias - DNI
Todavía se habla de esto:
- Pedido al intendente de Chacabuco tras la tormenta
- Choque en uno de los accesos a Chacabuco
- Tormenta en Chacabuco: Nuevo video, Registro de lluvia, Eventos suspendidos y lo que viene
- Choque ante una escuela de Chacabuco
- Temporal en Chacabuco: Despiste en la ruta - Quejas en los barrios
- Temporal en Chacabuco: Video: se inundó una avenida
- Temporal en Chacabuco: Video: se inundó una cuadra que está siendo pavimentada
- Accidente en la ruta 7 cerca de Chacabuco
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Se extendió una de las alertas Meteorológicas para Chacabuco y la zona
- Principio de incendio en un auto en Chacabuco
- Evitaron un robo en la noche de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario