sábado, 20 de septiembre de 2025

Empeora y se extiende la alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona

 


Para tener en cuenta.

El Servicio Meteorológico Nacional amplió y aumentó grado de la alerta por tormentas para este sábado en Chacabuco y la zona.



Ahora hay alerta amarilla para la mañana y naranja para la tarde y noche.

Esto quiere decir que la probabilidad de lluvia se extiende desde las 6.00 hasta las 23.59.

El SMN brinda la siguiente explicación sobre los collares de sus alertas:

Amarillo:

El área será afectada tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por abundantes lluvias, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas de hasta 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 60 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.


Naranja:

El área será afectada por tormentas fuertes o severas. Las mismas estarán acompañadas por abundantes lluvias, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas de hasta 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

Para mañana, 21 de septiembre, no hay pronóstico de lluvia 

