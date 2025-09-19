Choque ante una escuela de Chacabuco

Esta tarde.
Esta tarde se registró un choque ante una escuela de la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Participaron un auto y una camioneta.
Afortunadamente no hubo lesionados
No obstante los daños materiales en ambos rodados fueron importantes.
Sucedió en ituzaingó y Quintana, frente a la escuela 45.
